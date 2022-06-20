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Ворог інтенсивно застосовує авіацію на кількох напрямках, – Генштаб

20/06/2022 09:13

Російські окупанти зосередили зусилля на стримуванні Збройних сил України в наступах і просуванні, активно завдають авіаційних і ракетних ударів.

Про це вранці в понеділок, 20 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару і здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Лисичанська, Сиротиного, Воронового, Борівського, Білої Гори, Устинівки, Мирної Долини, Тошківки та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та  Мирної Долини.
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі Пришиба та ракетного удару в районі Маяків.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах села Шевченко (Волноваського району) та міста Вугледар.

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