Росіяни поповнили склад корабельного угруповання в Чорному морі, – ОК “Південь

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі поповнило склад.
Про це вночі в понеділок, 20 червня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.
“У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад.
Відтепер там чатує три надводних і три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК”, – йдеться в повідомленні.
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