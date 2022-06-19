За підтримки артилерії ЗСУ відбили російський штурм Тошківки, – Гайдай

Завдяки роботі артилерії українські захисники відбили атаку росіян у районі смт Тошківка Сєвєродонецького району.
Про це ввечері в неділю, 19 червня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Найважча військова ситуація в Україні – саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.
Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив у районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти зазнали поразки”, – розповів Гайдай.
Він додав, що Лисичанськ залишається під українською владою, але місто під постійними рашистськими обстрілами. Триває “тиха” евакуація, гумвантажі завозяться щоденно.
Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні поінформував, що на Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають, успіху ворог не має.
На східній околиці села Берестове, що на трасі Бахмут – Лисичанськ, українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
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