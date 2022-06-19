Нова статистика від Генштабу: 250 знищених росіян за добу

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 19 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 250 військовослужбовців противника, 3 танків, 4 бронемашин, 6 артсистем, гелікоптера тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,

танків – 1 468 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 233 (+2),

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилатих ракет – 130 (+1),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 18 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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