Мінус 33350 орків. Генштаб оновив дані про втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по ранок 18.06 орієнтовно склали:

Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За 115 днів війни захисники України знищили 33 350 окупантів, 1 465 російських танків, 14 кораблів, 216 літаків та 739 артилерійських систем.

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