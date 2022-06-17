Російський буксир “Василий Бех” затонув, – глава ОВА

Уражений Військово-морськими силами ЗС України російський буксир “Василий Бех” затонув.

Про це увечері у п’ятницю, 17 червня, інформує голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму зверненні.

“Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту Василій Бех, на борту якого був встановлений ЗРК ТОР. Пізніше стало відомо, що він затонув”, — заявив Марченко у відеозверненні.

Він також зазначив, що на рахунку Збройних сил України вже є ворожий крейсер, кілька катерів, а тепер додалось судно забезпечення.

“Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель, і зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується усе військово-політичне керівництво окупантів. А ми, у свою чергу, будемо друкувати стільки марок із потопленими кораблями, скільки буде треба”, — іронізує у відеозверненні Марченко.

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