Командувача ВДВ РФ зняли з посади за масові втрати десантників під Києвом – ЗМІ

Андрій Сердюков, який, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введеним у Казахстан для придушення антиурядових протестів.
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