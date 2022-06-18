Командувача ВДВ РФ зняли з посади за масові втрати десантників під Києвом – ЗМІ

Андрій Сердюков. Фото з сайту Укрінформ

Андрія Сердюкова відсторонили від посади за масові втрати в лавах російських десантників, Інституту дослідження війни (ISW). Командувача ВДВ РФ генерал-полковникавідсторонили від посади за масові втрати в лавах російських десантників, передає Укрінформ інформацію

“На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією джерел ISW, на місце Сердюкова призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу, генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

Андрій Сердюков, який, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введеним у Казахстан для придушення антиурядових протестів. Читайте також:

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