Американська розвідка підтвердила, що начальник генштабу ЗС РФ Герасимов був на Донбасі, – CNN

Американська розвідка підтверджує, що начальник штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов нещодавно перебував в Україні.

Про це ввечері в понеділок, 2 травня, інформує CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони оборони США.

“Ми знаємо, що він був на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи він ще там”, – сказав чиновник.

Він зазначив, що були повідомлення про те, що Герасимов отримав поранення, але в США підтверджень цьому немає.

Сполучені Штати не знають, чому Герасимов їздив на фронт, і чи свідчить така поїздка про відсутність довіри Кремля до генерала Олександра Дворнікова.

Зазначається, що поїздка Герасимова свідчить про те, що він хотів безпосередньо “побачити хід операції”.

Нагадаємо, 27 квітня ЗМІ повідомляли, що начальник генерального штабу російської армії Герасимов особисто прибув до Ізюмського району Харківської області, денібито особисто керуватиме наступом росіян.

Читайте також:

У Конгресі США планують профінансувати допомогу Україні конфіскованими грішми російських олігархів