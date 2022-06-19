Уранці під Києвом ППО збили ворожу ракету

Поблизу Києва, у Вишгородському районі, вранці 19 червня, приблизно о 7.20, українська ППО збила російську ракету.

Про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



Звук, схожий на віддалений вибух, було чути й у центрі Києва. про що повідомили користувачі соцмереж. На той момент повітряна тривога не була оголошена.

Сигнал повітряної тривоги для Києва надійшов о 07:41, для Київської області – о 07:43.

Відбій повітряної тривоги був о 08:13 у столиці й о 08:14 в області.