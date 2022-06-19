Уранці під Києвом ППО збили ворожу ракету

Поблизу Києва, у Вишгородському районі, вранці 19 червня, приблизно о 7.20, українська ППО збила російську ракету.
Про це повідомив у телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Звук, схожий на віддалений вибух, було чути й у центрі Києва. про що повідомили користувачі соцмереж. На той момент повітряна тривога не була оголошена.
Сигнал повітряної тривоги для Києва надійшов о 07:41, для Київської області – о 07:43.
Відбій повітряної тривоги був о 08:13 у столиці й о 08:14 в області.
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!