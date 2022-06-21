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У МОУ назвали кількість білоруських військових, зосереджених на кордоні з Україною

21/06/2022 15:47

На кордоні Білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів.

Про це в вівторок, 21 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає “Українська правда”.

“На кордоні в Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це приблизно 3,5-4 тисячі особового складу.

Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартировані”, – сказав він.

За словами Мотузяника, загалом армія Білорусі нараховує 60 тисяч осіб, але влада самопроголошеного президента Олександра Лукашенка хоче збільшити її ще на 20 тисяч, тому активно вербує білорусів до війська.

Крім того, враховуючи те, що зараз білоруська сторона надає Росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися.

“Станом на цей день ми поки що цього не бачимо”, – додав речник МОУ.

“Але дії Росії, в тому числі і білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар – Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська.

Ми чудово розуміємо: щойно ми заберемо звідти свої підрозділи – вони можуть здійснити повторний наступ. В найближчій перспективі ми цього не бачимо, але тим не менше ми вимушені укріплювати цей напрямок”, – зазначив Мотузяник.

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