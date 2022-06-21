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Росіяни влучили в будівлю сєвєродонецького “Азоту”, масовано обстрілювали Лисичанськ

21/06/2022 09:06

У Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни влучили в будівлю першої прохідної “Азоту”, обстріляли територію цегляного заводу, в промзоні продовжуються запеклі бої.

Про це вранці в вівторок, 21 червня, інформує голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

Зараз на “Азоті” залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися.

Також Гайдай повідомив, що в одній з лікарень Сєвєродонецька ще працюють лікарі.

Росіяни наступали з різних напрямків – в районах Комишувахи, Золотого, Гірського – і масовано обстрілювали Лисичанськ. Кількість постраждалих встановлюють.

Глава ОВА зазначив, що під обстріл потрапило авто начальника військової адміністрації – він виїжджав, щоб перевірити ті райони Лисичанська, де були максимальні прильоти.

Також росіяни почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Ворог завдав авіаударів по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки.

Від обстрілів зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. Знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська.

Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

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