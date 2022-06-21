Окупанти ведуть наступ на Бахмутському напрямку, ідуть бої, – ГШ

Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку в районах Миколаївки, Вершини та Семигір’я, тривають бої.

Про це вранці в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

Ворог систематично обстрілював з артилерії райони Грушувахи, Вірнопілля, Адамівки та Мазанівки. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Авдіївському напрямку росіяни атакували з авіації в районі Нью-Йорка.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки – противник безславно втік.

Читайте також:

Колісні САУ від союзників для ЗС України: плюси і мінуси в цій війні