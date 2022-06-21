Україна повернула тіла ще 35 загиблих військовослужбовців.
Про це у вівторок, 21 червня, інформує Головне управління розвідки Міноборони України.
“Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін тілами загиблих за формулою 35 на 50. Серед них 25 українських захисників Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.
Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.
“Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції”, – наголосили в ГУР.
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