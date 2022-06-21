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Україна “Гарпунами” зриває плани РФ контролювати західну частину Чорного моря, – розвідка Британії

21/06/2022 10:28

Україна значною мірою вже нейтралізувала спроможність Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині – завдяки протикорабельним ракетам “Гарпун”.

Про це вранці в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Британці нагадують, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного. Цією ціллю “майже точно” став російський буксир “Спасатель Василий Бех”, який доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.

“Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний”, – йдеться в огляді.

“Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря”, – вважають британські розвідники.

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