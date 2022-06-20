ЗСУ завдали удару по “вишках Бойка”: із 12 рашистів врятовані п’ять

Збройні сили України завдали ракетного удару по так званих “вишках Бойка” – бурових платформах “Петро Годованець” та “Україна” в Чорному морі, які ще 2014 року захопили російські окупанти.

Про це в понеділок, 20 червня, повідомив зокрема керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, якого цитує російське урядове агентство “РИА Новости”.

“Сьогодні вранці українські війська завдали удару по бурових платформах “Чорноморнафтогазу”, врятовано п’ять людей, троє з них поранено, пошуки продовжуються”, – йдеться в повідомленні.

Аксьонов також заявив, що російське міноборони проводить рятувальну операцію за участю патрульних суден та авіації в районі удару по бурових платформах.

За його словами, на платформах перебувало 12 людей – врятовано з них п’ять наразі.

Раніше про удар по “вишках Бойка” повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко (“Європейська солідарність”): “Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян”.

Уранці 20 червня в соцмережах та деяких ЗМІ писали про ймовірний ракетний чи РСЗВ удар ЗСУ по острову Зміїний, який контролюють росіяни.

Контекст

У 2011 році журналісти-розслідувачі з проекту “Наші гроші” викрили корупційну аферу з закупівлею двох бурових нафтових платформ – “Петро Годованець” та “Україна”, які через офшорні фірми-прокладки купила державна компанія “Чорноморнафтогаз”, заплативши приблизно по 400 мільйонів доларів за кожну. Ця схема стала відома в Україні як “вишки Бойка”, оскільки саме “регіонал” Юрій Бойко (надалі – “Опоблок”, “ОПЗЖ”) тоді очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

У 2014 році Росія захопила ці вишки, розташовані за 100 км від Одеси та 150 км від Криму. Крім нафтовидобування, окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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