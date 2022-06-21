Росіяни вдарили по Чугуєву: шестеро загиблих

Російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області, в результаті загинули шестеро осіб.
Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва увечері у вівторок, 21 червня, в коментарі “Суспільному”.
У результаті обстрілу, за попередніми даними, загинули шестеро осіб і троє поранені.
Вона зазначила, що всі загиблі були мирними жителями. Під обстріл потрапили кілька районів міста.
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