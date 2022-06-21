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США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні: очолив найвідоміший у Мін’юсті мисливець за нацистами

21/06/2022 20:58

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд, який також є очільником Мін’юсту, оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів

Про це він заявив під час візиту до України у вівторок, 21 червня, пише “Європейська правда”.

Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні.

Групу, за словами Гарланда, очолить найвідоміший у Мін’юсті США мисливець за нацистами Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов’язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

67-річний Розенбаум 36 років працює в Мін’юсті США і раніше обіймав посаду директора зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Він допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.

Гарланд також повідомив, що Міністерство юстиції США направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії ухилитися від глобальних санкцій.

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