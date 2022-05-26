ЄС, США і Британія створили групу АСА для координації розслідування воєнних злочинів Росії

Європейський Союз, США та Велика Британія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні Росією під час війни проти України.
Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій, повідомила 15 травня “Європейська правда”.
“Консультативна група з питань злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) – механізм, спрямований на забезпечення ефективної координації відповідної підтримки зусиль щодо підзвітності на місцях. ACA посилить поточні зусилля ЄС, США та Британії щодо подальшої відповідальності за жорстокі злочини в контексті триваючої загарбницької війни Росії проти України”, – йдеться в заяві.
Основною місією ACA є підтримка підрозділів з питань військових злочинів Генеральної прокуратури України у розслідуванні та переслідуванні злочинів, пов’язаних із конфліктом.
ACA об’єднує багатонаціональну групу експертів з військових злочинів з країн ЄС, США, Великої Британії та інших країн.
У зв’язку з нинішньою безпековою ситуацією в Україні експерти переважно базуються на південному сході Польщі, але оперативно задіяні в Україні, в тому числі шляхом короткострокових місій та взаємодії на місці з персоналом Офісу генпрокурора та іншими залученими міжнародними партнерами.
Оскільки ситуація з безпекою дозволяє, очікується, що експерти та допоміжний персонал невдовзі повністю переїдуть в Україну.
Діяльність ACA охоплюватиме координацію двох ключових елементів:
консультативна група при ГПУ: досвідчені старші прокурори з військових злочинів, слідчі, військові аналітики, експерти-криміналісти та інші експерти, які базуються в регіоні на постійній основі, надають експертизу, наставництво, консультації та оперативну підтримку.
мобільні групи правосуддя: створюються та розгортаються кілька мобільних груп правосуддя (MJT), щоб збільшити спроможність підрозділу ГПУ з воєнних злочинів та регіональних прокурорів для проведення польових розслідувань. MJT складатимуться як з міжнародних, так і з українських експертів і будуть розгорнуті на запит ГПУ для надання допомоги українським слідчим на місцях.
Вони стануть частиною цілісного ланцюга документування, розслідування та переслідування тяжких міжнародних злочинів, який очолює ОГП.
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