Антіпов, Ратушний, Махов, Левін, “Азов”, Червона калина: стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва

Стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва в рамках дерусифікації, що відбулося в застосунку “Київ цифровий”.

Як повідомляє офіційний портал Києва 21 червня, лише за чотири дні в рейтинговому електронному голосуванні щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами, було отримано понад 6,5 мільйона голосів.

“До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ. Кожен із нас усвідомлює те, що присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення. Наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії”, – заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.

Із повними результатами голосування можна ознайомитись за

Серед інших, кияни та інші небайдужі учасники голосування підтримали перейменування:

вулиці Волгоградської – на вулицю Романа Ратушного (громадського активіста, загиблого воїна ЗСУ),

вулиці Славгородської – на вулицю Дениса Антіпова (громадського активіста, загиблого воїна ЗСУ),

вулиці Жолудєва – на вулицю Олександра Махова (журналіста, загиблого воїна ЗСУ),

вулиці Льва Толстого – на вулицю Українських Героїв,

вулиці Маршала Малиновського – на вулицю Героїв полку “Азов”,

вулиці Багратіона – на вулицю Максима Левіна (фотографа, військкора, загиблого від рук рашистів під Києвом),

вулиці Олександра Матросова – на вулицю Генерала Кульчицького (загиблого 2014 року військовика НГУ),

площі Героїв Бреста – на площу Чорнобаївську,

проспекту Володимира Маяковського – на проспект Червоної калини,

вулиці Біломорської – на вулицю Катерини Гандзюк,

вулиці Пушкінської – на вулицю Євгена Чикаленка,

вулиці Московської – на вулицю Князів Острозьких,

вулиці Генерала Тупікова – на вулицю Андрія Мельника,

вулиці Маршала Тимошенка – на вулицю Левка Лук’яненка,

бульвару Кольцова – на бульвар Миколи Руденка,

бульвару Перова – на бульвар Георгія Нарбута,

вулиці Маршала Якубовського – на вулицю Героїв Маріуполя,

вулиці Теодора Драйзера – на вулицю Ернеста Хемінгуея,

вулиці Червоноткацької – на вулицю Вінстона Черчілля,

вулиці Волховської – на вулицю Волноваську,

проспекту Мінського – на проспект Литовський,

проспекту Юрія Гагаріна – на проспект Леоніда Каденюка (астронавта, Героя України),

вулиці Космонавта Волкова – на вулицю Космонавта Поповича (двічі Героя СРСР),

провулку Олександра Бестужева – на провулок Андрія Кузьменка (поп-музиканта і телеведучого),

площі Тульської – на площу Героїв УПА,

площі Льва Толстого – на площу Старокиївську.

При цьому, наприклад, ім’я Кастуся Калиновського (білоруського публіциста і повстанця) перемогло одразу двічі – в голосуваннях за перейменування вулиць Брестської та Астраханської.

Але в жодній із пропозицій не здобули першості імена гетьмана Павла Скоропадського та ідеологів українського націоналізму Миколи Міхновського і Дмитра Донцова.

Читайте також:

“Я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено”. Похорон Романа Ратушного та реінкарнація крутянців