Антіпов, Ратушний, Махов, Левін, “Азов”, Червона калина: стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва

Стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва в рамках дерусифікації, що відбулося в застосунку “Київ цифровий”.
Як повідомляє офіційний портал Києва 21 червня, лише за чотири дні в рейтинговому електронному голосуванні щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами, було отримано понад 6,5 мільйона голосів.
“До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Громадяни України активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ. Кожен із нас усвідомлює те, що присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення. Наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії”, – заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Він зазначив, що згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів.
Із повними результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.
Серед інших, кияни та інші небайдужі учасники голосування підтримали перейменування:
При цьому, наприклад, ім’я Кастуся Калиновського (білоруського публіциста і повстанця) перемогло одразу двічі – в голосуваннях за перейменування вулиць Брестської та Астраханської.
Але в жодній із пропозицій не здобули першості імена гетьмана Павла Скоропадського та ідеологів українського націоналізму Миколи Міхновського і Дмитра Донцова.
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Стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва в рамках дерусифікації, що відбулося в застосунку “Київ цифровий”. Як повідомляє офіційний портал Києва 21 червня, лише за чотири дні в...
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