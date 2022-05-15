У боях під Ізюмом загинув викладач корейської мови, десантник Денис Антіпов

Денис Антіпов. Фото з ФБ

У бою з російськими загарбниками під Ізюмом на Харківщині загинув викладач, перекладач, приватний підприємець, ветеран АТО й чинний воїн ЗСУ, лейтенант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Денис Антіпов.

Про загибель воїна 14 травня повідомляють у соцмережах його друзі, співробітник та побратими.

“Прекрасна людина. Перекладач, викладач Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ветеран війни з Росією на Донбасі, бізнесмен, який сам з нуля створив своє виробництво. Принциповий активіст. Боровся за українську мову та проти колоніального минулого в Україні…

Завжди дотепний, веселий, цілеспрямований і впевнений у майбутньому. Він дуже любив Україну! Жив заради України. Я запам’ятаю його таким. Скільки в нас спільних незавершених проектів! Господи, як боляче! Як несправедливо, що такі люди гинуть!” – написав історик, журналіст, пресофіцер 112-ї Київської бригади Тероборони Андрій Ковальов.

“З Денисом ми познайомилися у 2014 році. Він волонтерив, потім пішов у дєсанти воювати, потім розвивав свій бізнес, 24 лютого знову пішов в 95-бригаду ДШВ. На початку цієї фази війни ми передали його підрозділу мавік і ще приколів, ними Денис активно коригував арту і палив русню. Навіть останнє його повідомлення у вівторок було з фотками “хорошої” російської техніки…” – розповідає волонтер Роман Балан “Сініцин”.

Він також оголосив аукціон з продажу марки “Русскій воєнний корабль, іді …”, яку прислав йому Денис, щоб на виручені гроші купити коптери для підрозділу Антіпова та інших підрозділів ДШВ.

“Денис Антіпов – один з тих людей, які вміють надихнути.

Десантник-аеророзвідник, який після відмови у військкоматі на початку російсько-української війни [2014 року] опанував фах оператора БПЛА, щоб усе-таки потрапити на передову і бути корисним на фронті.

Викладач корейської в університеті Шевченка, який свідомо у 2015 році полишив науку, щоб стати до лав війська і боронити свою країну. Ветеран-підприємець, який справді любив свою справу, працевлаштував побратима і мав амбітну для своєї маленької компанії мету – вийти на світовий ринок.

Денис був активним у середовищі бізнесменів-учасників бойових дій, постійно самовдосконалювався та шукав можливості здобути знання й досвід, які інвестує у справу. Його компанія UA GIFTS – toys and gift store виготовляла подарунки та розвиваючі іграшки. Антіпов говорив: “У кожному з нас у душі є дитина, просто в комусь вона дуже глибоко сидить”, – зазначили у фонді “Повернись живим”.

Денис Антіпов народився 1989 року в Івано-Франківську, але ще дитиною разом із батьками переїхав до Києва.

Працював на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Національного університету ім. Тараса Шевченка, викладав корейську мову.

Неодноразово стажувався у Південній Кореї.

Брав активну участь у “Мовному Майдані”, а згодом у Революції Гідності – із 24 листопада 2013 року і до переможного кінця в лютому-2014.

Займався спеціальною військово-тактичною та медичною підготовкою.

У лютому 2015 року пішов добровольцем у 5-ту батальйонно-тактичну групу 81‑ї аеромобільної бригади, де займався аеророзвідкою безпілотними літальними апаратами. Виконував бойові завдання у багатьох гарячих точках Донецької та Луганської областей, зокрема під Донецьким аеропортом, у промзоні Авдіївки, на Світлодарській дузі.

З війни повернувся у травні 2016 року лейтенантом і командиром взводу аеророзвідки свого батальйону.

Працював над кандидатською дисертацією. Займався також сувенірним бізнесом.

Після 24 лютого 2022 року знову пішов на фронт, на цей раз – у 95-ту бригаду ДШВ.

У березні отримав серйозне травмування під час боїв за Харківщину, але щойно трохи підлікувався – знову повернувся на передову.

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