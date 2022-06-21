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ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на острові Зміїний

21/06/2022 14:20

Збройні сили України 20 червня завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острову Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомив “24 канал” із посиланням на джерела в розвідці, інформацію також підтвердив військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Зазначається, що удар по ворогу здійснили американськими ракетами HIMARS.

За попередніми даними, було знищено боєкомплект окупантів, а вибухи від його детонації чули навіть на материку.

“Ми повинні чітко відстежувати, як ось, наприклад, там останнім часом військові катери, вантажі, які переміщуються, можливо, десанти переміщуються, бити їх за конкретними темами, де вони намагаються провести ту чи іншу операцію, як ось буквально сьогодні на острові Зміїний. Де по острову та по катеру завдано правильного удару”, – зазначив він.

Також, за його словами, з іншого боку, потрібно готувати й ефективніші засоби, включаючи авіацію, і завдати в якийсь момент масованого удару по тих засобах, які перебувають в зоні дії наших протикорабельних засобів.

“Але це вже тактика командування, яка має підготувати таку операцію, яка має забезпечити безпеку проведення та несподіванку. Тоді ми можемо нахабно розбити, як удар по крейсеру “Москва”. У цій ситуації готовність має бути за рахунок і іноземних можливих засобів, дуже ефективних, авіації, інших засобів – можливо, диверсійних засобів наших спецслужб, які можуть проводити ці операції як у морі, так і на суші”, – зазначив Маломуж.

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