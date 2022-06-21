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СБУ викрила шпигуна у Кабміні, завербованого росіянами ще в 2012 році. ВІДЕО

21/06/2022 10:48
СБУ табличка

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабінету Міністрів і Торгово-промислової палати України.

Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресцентр СБУ.

Агентурна мережа російської ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах української влади.

Щоб знешкодити її, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію – в Києві були затримані завідувач відділу Секретаріату Кабміну і керівник однієї із дирекцій ТПП.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі до Росії двоє кадрових співробітників ФСБ.

З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в уряді. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. Для передачі файлів домовлявся через закритий телеграм-канал про зустріч зі своїм “зв’язковим” – одним із працівників Торгово-промислової палати.

“Зв’язківця” теж завербували у Москві співробітники 5-ї служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазкій.

Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх “зв’язківцю” з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку.

“Винагороду” зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися у тимчасово окупованому Криму чи у третіх країнах.

Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших “кандидатів” для вербування.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Україна
СБУ табличка

СБУ викрила шпигуна у Кабміні, завербованого росіянами ще в 2012 році. ВІДЕО

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабінету Міністрів і Торгово-промислової палати України. Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресцентр СБУ. Агентурна мережа російської ФСБ...

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