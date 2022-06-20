Ексмеру Києва Черновецькому оголосили про підозру за заклики визнати кордони “ЛДНР”

Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора у понеділок, 20 червня.
“За процесуального керівництва ОГП колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні.
За даними слідства, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну колишній столичний голова на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив публікацію про можливість і “необхідність” визнання кордонів терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.
Відповідно до висновків судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.
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