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Ексмеру Києва Черновецькому оголосили про підозру за заклики визнати кордони “ЛДНР”

20/06/2022 19:24
Правоохоронці оголосили підозру колишньому міському голові Києва за заклики визнати кордони незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора у понеділок, 20 червня.

“За процесуального керівництва ОГП колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну колишній столичний голова на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив публікацію про можливість і “необхідність” визнання кордонів терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Відповідно до висновків судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

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Україна

Ексмеру Києва Черновецькому оголосили про підозру за заклики визнати кордони “ЛДНР”

Правоохоронці оголосили підозру колишньому міському голові Києва за заклики визнати кордони незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора у...

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