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За добу ЗСУ ліквідували 300 росіян і спалили 19 ворожих танків, – Генштаб

21/06/2022 09:12

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 21 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 300 військовослужбовців противника, 19 танків, 18 бронемашин, 3 артсистем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 496 (+19) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 606 (+18),
  • артилерійських систем – 752 (+3),
  • РСЗВ – 239 (+1),
  • засобів ППО – 98,
  • літаків – 216,
  • гелікоптерів – 181,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилатих ракет – 137 (+7),
  • кораблів /катерів – 14,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 537 (+10),
  • спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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