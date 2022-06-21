За добу ЗСУ ліквідували 300 росіян і спалили 19 ворожих танків, – Генштаб

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 21 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 300 військовослужбовців противника, 19 танків, 18 бронемашин, 3 артсистем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1 496 (+19) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 606 (+18),

артилерійських систем – 752 (+3),

РСЗВ – 239 (+1),

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет – 137 (+7),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 537 (+10),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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