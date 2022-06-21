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Реальна цифра вбитих окупантами жителів Маріуполя може сягати 50 тисяч, – мер

21/06/2022 20:31

За офіційною інформацією кількість загиблих маріупольців від рук російських окупаційних військ складає понад 22 тисячі. Проте мер міста Вадим Бойченко заявив, що реальна цифра вбитих окупантами жителів може сягати 50 тисяч.

Про це він розповів у коментарі виданню “Обозреватель”.

Бойченко зазначив, що росіяни за два місяці щільного вогню вбили більше, ніж фашисти за два роки окупації.

Він додав, що загарбники перетворили на попіл 50% багатоповерхівок і приватного сектору. У зв’язку з цим цифра у 22 тисячі загиблих є досить “обережною”.

Мер Маріуполя пояснив, що всі багатоповерхівки, які є в місті, були таким звичайним простим укриттям місцевого населення, де вони ховалися від цих ворожих обстрілів, літаків тощо.

Загалом окупанти повністю зруйнували 1356 будівель.

“В кожному були мешканці Маріуполя, вони ховалися в цій кожній будівлі. Тобто якщо ми уявимо, що в кожній будівлі десь ховалося п’ятдесят осіб і помножимо на ці зруйновані будинки, які зруйнувала Російська Федерація своєю ворожою артилерією і авіацією, і корабельними системами, тобто ми бачимо іншу цифру”, – пояснив Бойченко.

Він припустив, що у кожному знищеному будинку можуть бути тіла близько 50 осіб.

“Тобто 1356 множимо хоч на 50 або іншу цифру, то бачимо, що це дуже багато людей. Тобто ми виключно сьогодні говоримо про 22 тисячі, тому що це така оптимістична, на жаль, цифра. Але це цифра, яка вдвічі більша, ніж фашисти вбили за два роки окупації”, – наголосив мер Маріуполя.

Він додав, що для того, щоб порахувати кількість вбитих, потрібен доступ до міста, але росіяни на нинішній день приховують ці злочини.

“Вони вже прибирають все, що вони накоїли. Тобто ті руйнування і ті вбивства, які створили росіяни в місті Маріуполі, вони спочатку там витягували людей, ховали в цих братських могилах. Ми бачили, що братські могили росли, виростали там такі великі поховання”, – додав Бойченко.

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