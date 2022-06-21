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Пожежа на вражених ЗСУ “вишках Бойка”: вогонь перекинувся на свердловини

21/06/2022 11:34

Пожежу на так званих “вишках Бойка” – захоплених росіянами бурових платформах “Петро Годованець” та “Україна”, які були уражені ЗСУ 20 червня, досі не можуть загасити.

Про це в вівторок, 21 червня, повідомила так звана “сенаторка” від окупованого Криму Ольга Ковітіді, передає “Интерфакс”.

“Що стосується пожежі, вона не вщухає на вишці. Вогонь вночі підійшов до свердловин”, – сказала вона.

За її словами, пошук семи людей, які зникли з платформи, триває, задіяна авіація. Планується залучити додаткових спеціалістів до пошуку зниклих.

Напередодні Збройні сили України завдали ракетного удару по так званих “вишках Бойка”. Вони розташовані за 100 км від Одеси та за 150 км від узбережжя Криму. На платформах перебувало 12 людей, повідомлялося про п’ятеро врятованих. Інших шукають.

Контекст

У 2011 році журналісти-розслідувачі з проекту “Наші гроші” викрили корупційну аферу з закупівлею двох бурових нафтових платформ – “Петро Годованець” та “Україна”, які через офшорні фірми-прокладки купила державна компанія “Чорноморнафтогаз”, заплативши приблизно по 400 мільйонів доларів за кожну. Ця схема стала відома в Україні як “вишки Бойка”, оскільки саме “регіонал” Юрій Бойко (надалі – “Опоблок”, “ОПЗЖ”) тоді очолював міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

У 2014 році Росія захопила ці вишки, розташовані за 100 км від Одеси та 150 км від Криму. Крім нафтовидобування, окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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