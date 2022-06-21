Повоював три дні: полонений пілот-“вагнерівець” розповів, як скидав бомби і скільки за це платить РФ. ВІДЕО

Російський пілот-найманець із ПВК “Вагнер” встиг повоювати в Україні три дні, після чого був збитий українськими захисниками з ПЗРК “Ігла”.

Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Перший бойовий виліт окупант майор Андрій Федорчуков здійснив 14 червня, а 17-го опинився в полоні.

Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про “завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника”.

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Загалом пілот здійснював до двох бойових вильотів на день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та “результативність” вильотів.

Нагадаємо, 18 червня військові 72-ї окремої механізованої бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” було збили російський літак Су-25.

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