Повоював три дні: полонений пілот-“вагнерівець” розповів, як скидав бомби і скільки за це платить РФ. ВІДЕО

Російський пілот-найманець із ПВК “Вагнер” встиг повоювати в Україні три дні, після чого був збитий українськими захисниками з ПЗРК “Ігла”.
Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Перший бойовий виліт окупант майор Андрій Федорчуков здійснив 14 червня, а 17-го опинився в полоні.
Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про “завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника”.
Загалом пілот здійснював до двох бойових вильотів на день.
Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.
Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та “результативність” вильотів.
Нагадаємо, 18 червня військові 72-ї окремої механізованої бригади з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” було збили російський літак Су-25.
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