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Пілота збитої ворожої “сушки” взяли в полон

18/06/2022 17:02

Пілот збитого вранці на Донеччині російського штурмовика Су-25 зміг катапультуватися, утім, наші військові вже взяли його в полон.

Про це 18 червня повідомила 72-га окрема механізована бригада ЗСУ ім. “Чорних Запорожців” в телеграм-каналі.

“Чоловік живий, має травми через “м’яке” приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ”, – йдеться в дописі.

Як повідомлялаНовинарня“, російський штурмовик Су-25 “Чорні Запорожці” збили за допомогою ПЗРК “Ігла”, що вважається великою майстерністю.

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