“Чорні Запорожці” з “Ігли” збили ворожий винищувач

72 ОМБР ім. Чорних Запорожців повідомила у своєму телеграмі про збитий на Донеччині з ПЗРК “Ігла” російський літак Су-25.

“У небі чимало шкідників, але на одного вже меньше. СУ-25 рашистів… гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК “Ігла” – гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд!”, – відзвітували “запорожці”.

Читайте також:

В Бєлгородській області РФ розбився штурмовик Су-25. ВІДЕО