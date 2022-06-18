“Чорні Запорожці” з “Ігли” збили ворожий винищувач

72 ОМБР ім. Чорних Запорожців повідомила у своєму телеграмі про збитий на Донеччині з ПЗРК “Ігла” російський літак Су-25.
“У небі чимало шкідників, але на одного вже меньше. СУ-25 рашистів… гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК “Ігла” – гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд!”, – відзвітували “запорожці”.
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