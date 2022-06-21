На Харківщині росіяни добудували переправу через річку Оскіл, – ЗМІ

У Харківській області російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий і тепер можуть її використовувати.
Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, який є у розпорядженні журналістів програми “Схеми” (“Радіо Свобода”).
Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.
Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама платформа з катерами відведена на безпечну відстань.
Ця переправа, за їхніми словами – альтернатива залізничному мосту, який зараз не функціонує.
Перші ознаки підготовки до будівництва переправи з’явилися наприкінці травня. Процес її зведення через річку супутник зафіксував 3 червня.
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