На Харківщині ЗСУ знищили командний пункт російських спецпризначенців. ВІДЕО

У Харківській області українські розвідники виявили замасковані окопи ворога та знищили командно-спостережний пункт російських спецпризначенців. Про це вранці в понеділок, 20 червня, інформує пресслужба 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Однією з ознакою наявності окупантів була велика літера “V” на воротах захопленого росіянами будинку. Влучним артилерійським ударом військовослужбовці окремої артбригади імені Великого князя Вітовта знищили командно-спостережний пункт спецпризначенців армії РФ та їхній склад боєкомплекту. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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