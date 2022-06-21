Військова операція щодо Зміїного триває та потребує інформаційної тиші, – командування

Військова операція України щодо острова Зміїного триває та потребує інформаційної тиші.
Про це повідомили у вівторок, 21 червня, в пресслужбі оперативного командування “Південь”.
“По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення”, – йдеться в повідомленні.
В ОК додали, що склад корабельного угруповання росіян за ніч не змінився.
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