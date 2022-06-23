На аеродромі Чаплинки росіяни спалили тіла своїх мертвих. Місцеві скаржаться на трупний сморід

На аеродромі тимчасово окупованої Чаплинки в Херсонській області росіяни спалили тіла своїх мертвих. Місцеві мешканці скаржаться на трупний сморід.
Про це у середу, 22 червня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
“Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались”, – йдеться в повідомленні.
У ГУР додали, що місцеві мешканці скаржаться на трупний запах.
Читайте також:
У Токмаку окупанти просять у медиків фіктивні довідки про стан здоров’я, щоб не продовжувати служити, – ГУР
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!