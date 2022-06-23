На аеродромі Чаплинки росіяни спалили тіла своїх мертвих. Місцеві скаржаться на трупний сморід

На аеродромі тимчасово окупованої Чаплинки в Херсонській області росіяни спалили тіла своїх мертвих. Місцеві мешканці скаржаться на трупний сморід.

Про це у середу, 22 червня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались”, – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що місцеві мешканці скаржаться на трупний запах.

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