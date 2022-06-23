У Токмаку окупанти просять у медиків фіктивні довідки про стан здоров’я, щоб не продовжувати служити, – ГУР

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У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових.

Про це в середу, 22 червня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку – рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура”, – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.