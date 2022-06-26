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Росія збільшує свою військову присутність у Білорусі, – ГУР МОУ

26/06/2022 13:46

У Головному управлінні розвідки МО України вважають, що Росія накопичує свої війська на території Білорусі, зокрема в Гомельській області, прикордонній з Україною.

“Росія збільшує військову присутність в Білорусі. Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ”, – повідомляє пресслужба ГУР 26 червня.

Водночас росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 російських літаків на аеродром у Барановичах, ближче до кордону з Україною.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводять. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

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