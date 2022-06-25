“Ракетні удари з території Білорусі – провокація РФ для втягування білорусів у війну” – ГУР

Шість таких російських ракетоносців Ту-22М3 атакували сьогодні Україну з території Білорусі.

Масовані ракетно-бомбові удари військової авіації РФ саме з території Білорусі, що відублися у ніч на 25 червня, Головне управління розвідки МО України розцінює як “масштабну провокацію РФ з метою безпосереднього втягнення Білорусі у війну проти України”.

Про це йдеться у телеграмканалі ГУР.

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні за допомогою російських бомбардувальників безпосередньо з території Білорусі, нагадують в ГУР.

Зокрема, уночі та вранці 25 червня було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.

Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка».

Удари було завдано по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У ГУР нагадали, що напередодні українській розвідці стало відомо про прибуття на територію білоруського міста Мозир російських диверсійних груп, які планують там підривати житлові будинки, школи та лікарні. “Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари”, – застерігають у ГУР.

Читайте також:

Росіяни атакували військові об’єкти навколо Житомира

Ворог завдав ракетних ударів по північних областях, зокрема по військовому селищу Десна