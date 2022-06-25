Home / Війна / “Ракетні удари з території Білорусі – провокація РФ для втягування білорусів у війну” – ГУР

“Ракетні удари з території Білорусі – провокація РФ для втягування білорусів у війну” – ГУР

25/06/2022 16:38
Ту-22 М3

Масовані ракетно-бомбові удари військової авіації РФ саме з території Білорусі, що відублися у ніч на 25 червня,  Головне управління розвідки МО України  розцінює як “масштабну провокацію РФ з метою безпосереднього втягнення Білорусі у війну проти України”.

Про це йдеться у телеграмканалі ГУР.

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні за допомогою російських бомбардувальників безпосередньо з території Білорусі, нагадують в ГУР.

Зокрема, уночі та вранці 25 червня було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.

Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка».

Удари було завдано по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У ГУР нагадали, що напередодні українській розвідці стало відомо про прибуття на територію білоруського міста Мозир російських диверсійних груп, які планують там підривати  житлові будинки, школи та лікарні. “Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари”, – застерігають у ГУР.

Читайте також:
Росіяни атакували військові об’єкти навколо Житомира

Ворог завдав ракетних ударів по північних областях, зокрема по військовому селищу Десна

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Волині знайшли схрони з білоруською формою, вибухівкою, зброєю

Під час перевірки безпекової ситуації у північних районах Волинської області поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, а також вибухівку, зброю та наркотики. Про це розповіла “Суспільному” речниця військової...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse