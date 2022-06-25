Ворог завдав ракетних ударів по північних областях, зокрема по військовому селищу Десна

Під час повітряної тривоги, що була оголошена в Чернігівській області о 3:23 ночі, Росія завдала ракетних ударів по смт Десна.

Про це рано-вранці в суботу, 25 червня, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом”, – поінформував голова області в телеграм-каналі, попрохавши не публікувати фото та відео “прильотів”.

Водночас у телеграм-каналах вже опублікували зображення клубів чорного диму над лісом.

В ефірі національного телемарафону Чаус розповів, що обстріл був масований (як з авіації, так і з землі), є руйнування інфраструктури – але, за попередніми даними, без жертв.

У соцмережах за підсумками нічних та ранкових повітряних тривог повідомили про вибухи у Чернігівській, Житомирській, Київській, а також Миколаївській областях. Ракетні пуски відбувалися і з моря, і з території Білорусі. Активно працювала протиповітряна оборона ЗСУ.

Як відомо, у селищі Десна в Чернігівському районі дислокується 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Десна вже кілька разів ставала мішенню ракетних ударів, зокрема і з великими руйнуваннями та десятками жертв у розташуванні військових частин (попереднього разу – 17 травня).

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