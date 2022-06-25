Росіяни атакували військові об’єкти навколо Житомира

Під час двох повітряних тривог уночі та вранці 25 червня росіяни випустили 24 ракети по околицях Житомира.

Про це в ранковому зверненні в суботу повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“По Житомиру, слава Богу, нічого не прилетіло. (…) Ракети запускали з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно 24 ракети запустили по військових частинах і по об’єктах навколо Житомира“, – сказав мер.

“Я не можу коментувати, де, що і як, є чи немає жертв. Це справа нашої військової адміністрації. У Житомирі все спокійно”, – додав Сухомлин.

Він наголосив, що “сьогодні ми побачили підтвердження тому, що (…) Білорусь так само бере участь у війні, як і РФ”.

“Суспільне” інформує, що зранку 25 червня в Житомирі було чутно більш як два десятки вибухів – після третьої години, на початку п’ятої години та після шостої ранку. Мешканці повідомляли, що бачили дим над містом.

Лише на початку восьмої ранку у застосунку та на офіційних каналах ОВА і Житомирської міськради повідомили про відбій.

Як інформувала “Новинарня“, в соцмережах за підсумками нічних та ранкових повітряних тривог повідомили про вибухи у Чернігівській, Житомирській, Київській, а також Миколаївській областях. Ракетні пуски відбувалися і з моря, і з території Білорусі. Активно працювала протиповітряна оборона ЗСУ.

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