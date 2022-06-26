Союз проти решти світу. Підсумки зустрічі Путіна з Лукашенком

Росія надасть своєму союзнику Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М», що, як підкреслив президент РФ Володимир Путін, придатні також для ударів ядерними боєголовками.

Про це, як повідомляють російські інформагенції ТАСС, РІА Новості, РБК та ін., заявив Путін під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі 25 червня.

Кремлівський диктатор пообіцяв, що поставка цих систем озброєння відбудеться протягом кількох місяців.

«Іскандер-М» – мобільний керований ракетний комплекс із дальністю дії до 500 км.

Заява про поставку «Іскандерів» у Білорусь пролунала після того, як Лукашенко висловив Путіну стурбованість «польотами біля наших кордонів літаків США і НАТО, які тренуються нести ядерні боєголовки і ядерні боєзаряди».

Крім того, білоруський диктатор висловив свою точку зору на позицію Литви щодо блокування поставок до російського анклава Калінінграда, назвавши її «фактично оголошенням війни».

Окремою темою зустрічі було узгодження позицій щодо створення союзної держави РФ і Білорусі. «Звичайно, у полі нашого зору залишаються питання, пов’язані з будівництвом Союзної держави. Тут у нас між профільними відомствами практично все узгоджено, питання лише у реалізації намічених цілей», — цитує Путіна білоруська державна агенція БЕЛТА.

Нагадаємо, що декрет про створення союзної держави Путін та Лукашенко підписали в листопаді 2021 року.

Зустріч Путіна і Лукашенка відбулася, як було офіційно заявлено, з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Відразу після переговорів, майже вночі 25 червня, Путін терміново повернувся з Санкт-Петербурга до Москви. Його прессекретар Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандистському ресурсу ТАСС повідомив, що диктатор приїхав до Кремля «не для підготовки екстреної заяви».

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