ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 121 – 24.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Напередодні

Сапери ДСНС знешкодили півтонну авіабомбу ФАБ-500, яка ще в березні застрягла у житловому будинку в Харкові.

Ранок

Уночі ворог знову ударив по Криворізькому району з “Ураганів”. Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, люди не постраждали, але у Широківській громаді є руйнування.

Ранок

У тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, він імовірно загинув на місці.

Вибух пролунав сьогодні зранку біля однієї з “хрущовок” в районі ХБК, коли Савлученко сідав в машину. Крім повдіомлення з ОВА, інформація про ліквідацію зрадника з’явилася також і в російських пропагандистських ЗМІ.

Російські окупанти призначили Савлученка “начальником управління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області”.

10:37

Росіяни завдали авіаударів на під’їзді до Лисичанська – останнього підконтрольного міста української Луганщини.

“Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде”, – голова ОВА Сергій Гайдай.

Ранок

Українські підрозділи організовано вийшли з промзони Сєвєродонецька – останнього форпосту ЗСУ в адміністративному центрі Луганської області. Про вихід повідомив його учасник Юрій Бутусов.

Таким чином, останнім підконтрольним містом української Луганщини залишається Лисичанськ.

9:30

Російські війська захопили селище Миколаївка Сєвєродонецького району Луганської області. Водночас ЗСУ зупинили наступ рашистів з півдня від Лисичанська, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, бойові дії тривають.

“Захисники Сєверодонецька будуть відходити з міста на нові, більш укріплені позиції. Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90 % міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають”, – заявив Сергій Гайдай.

За його словами, війська РФ просуваються на напрямок Лисичанська із Тошківки-Золотого. “На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті”.

Також голова ОВА повідомив, що в Лисичанську знайдено двох загиблих, одну людину поранено. Пошкоджено житлові будинки та будівлі ЖКГ.

Ранок

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони окупантів “перехопила” саму себе, спрацювавши за принципом бумеранга.

Відео опублікував військовий історик та експерт Михайло Жирохов: “Так працює “ППО ЛНР”.

Поки що і вони, і ми воюємо старими радянськими ракетами, і такі випадки бувають”.

Ранок

Російські окупанти в Маріуполі почали будівництво медичного комплексу на 60 місць, значна його частина відведена під морг. Як повідомив депутат міськради Максим Бородін, це виглядає як будівництво військового госпіталю та моргу при ньому. “А Маріуполь планують зробити буферною зоною між Україною та Росією”.

Дев’ята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1 507 одиниць (+3),

бойових броньованих машин – 3 637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

РСЗВ – 241 (+1),

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5),

спеціальної техніки – 60.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 23 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Слов’янському напрямках.

7:10

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Розпочалася сто двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території республіки білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває.

Ранок

Біля міста Рязань в Російській Федерації розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, загинули чотири людини.

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Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 106 ОБОРОНИ, 09.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.