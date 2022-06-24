Ліквідований “вагнерівець” Ілля Мазаєв – автор книги “Их там нет”

Збройні сили України ліквідували російського найманця з ПВК “Вагнера”, офіцера ЗС РФ Іллю Мазаєва (“Мазая”).

Як передає “Новинарня“, про ліквідацію Мазаєва в п’ятницю, 24 червня, повідомив військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

“Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв, автор книги “Их там нет”, продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований. Слава нації! Смерть ворогам”, – написав Штефан.

51-річного “Мазая” раніше внесли до бази сайту “Миротворець”. Там зазначається, що його справжнє ім’я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК “Вагнер”, автор автобіографічної книги про злочини російських військових у Сирії та Лівії – “Их там нет”. Також брав участь у боях на Донбасі в 2014 році.

“Орлов так хотів слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, водночас зливаючи позиції орків на Донбасі. Використовуючи ці дані, Збройні сили України завдали кілька точних артилерійських ударів по “вагнерівських” базах, один з яких, ймовірно, накрив Орлова-Мазаєва, а з ним іще кілька десятків «іхтамнетів»”, – йдеться в повідомленні на “Миротворці”.

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