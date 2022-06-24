Розвідка Британії пояснила, чому Росія використовує пілотів-найманців “Вагнера”

Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців “Вагнера”, адже має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати.

Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка нагадала, що ЗСУ захопили пілота збитого 17 червня російського штурмовика Су-25, який виявився найманець групи “Вагнера”.

Розвідка вважає, що використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з групою “Вагнера”, вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів.

“Ймовірно, це пов’язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат”, – йдеться в огляді.

Під час виконання своїх місій російський пілот Су-25 використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів “Вагнера” є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають “Вагнеру” сучасне обладнання авіоніки.

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