У Харкові знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу, що застрягла в багатоповерхівці ще в березні. ВІДЕО

Сапери ДСНС знешкодили півтонну авіабомбу ФАБ-500, яка ще в березні застрягла у житловому будинку в Харкові.

Про це в четвер, 23 червня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та піротехніки ДСНС здійснили дуже ризиковану операцію зі знешкодження авіабомби ФАБ-500. Ще у березні бомба була скинута на Харків з російського літака, влучила у дах житлової висотки на Північній Салтівці та застрягла на її технічному поверсі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тоді піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник.

Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її та знешкодити повністю, було неможливо – тривали постійні обстріли. Авіабомба могла зруйнувати весь будинок ущент, але, на щастя, не спрацювала.

До проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько десяти саперів та рятувальників.

Як відомо, ФАБ-500 – це надпотужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини.

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