Десантник 79-ї бригади з ПЗРК “Ігла” збив російський штурмовик Су-25

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК “Ігла” збив російський штурмовик Су-25.
Про це надвечір у п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
“Військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”. Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”, – йдеться в повідомленні.
У КДШВ наголосили, що цей зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку щодо своєї спеціальності.
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