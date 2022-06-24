Десантник 79-ї бригади з ПЗРК “Ігла” збив російський штурмовик Су-25

Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК “Ігла” збив російський штурмовик Су-25.

Про це надвечір у п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

“Військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”. Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”, – йдеться в повідомленні.

У КДШВ наголосили, що цей зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку щодо своєї спеціальності.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 121 – 24.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ