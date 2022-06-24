Біля російської Рязані розбився військово-транспортний літак Іл-76. ВІДЕО

Біля міста Рязань в Російській Федерації розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, загинули чотири людини.
Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, інформує “Интерфакс” із посиланням на міноборони РФ.
“У Рязанській області здійснив жорстку посадку військово-транспортний літак Іл-76. Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпаж ухвалив рішення здійснити посадку на ґрунт”, – йдеться у повідомленні.
При зіткненні із землею літак частково зруйнувався.
Врятованих членів екіпажу доставили до медичних закладів.
За попередніми даними, внаслідок аварії літака Іл-76 під Рязанню четверо людей загинули, ще п’ятеро – постраждали.
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