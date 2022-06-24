В окупованому Маріуполі росіяни почали будівництво медцентру з величезним моргом. ВІДЕО

Російські окупанти в Маріуполі почали будівництво медичного комплексу на 60 місць, значна його частина відведена під морг.
Про це в п’ятницю, 24 червня, повідомив у фейсбуці депутат Маріупольської міськради Максим Бородін.
“Окупанти спочатку зруйнували всі лікарні та медичні заклади, а зараз будують швиденько свій черговий “аналоГОВНЕТ”! Цілих 60 “койок” в незрозумілому “мультифункціональному центрі”, майже половину якого буде займати морг”, – написав Бородін.
На його думку, це виглядає як будівництво військового госпіталю та моргу при ньому. А Маріуполь планують зробити буферною зоною між Україною та Росією.
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