Інформація про Сєвєродонецьк є закритою – Міноборони просить ЗМІ та місцеву владу не шкодити оборонній операції

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Генеральний штаб не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, наразі там найгарячіша ділянка фронту.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі “Україна – Укрінформ” у п’ятницю, 24 червня, відповідаючи на запитання

“Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інфомації, яку подає Генштаб і Міноборони України. Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України”, – цитує офіцера “Українська правда”.

Водночас на брифінгу Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пукнти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька.

Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

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