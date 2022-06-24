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У Херсоні підірвали авто колаборанта Дмитра Савлученка: він загинув на місці

24/06/2022 10:24

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У тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка, він загинув на місці.

Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

Вибух пролунав сьогодні зранку біля однієї з “хрущовок” в районі ХБК, коли Савлученко сідав в машину.

Інформація про ліквідацію зрадника з’явилася також і в російських пропагандистських ЗМІ.

За деякими даними, вбита також охорона колаборанта.

Російські окупанти призначили Савлученка “начальником управління сім’ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області”.

Дмитро Савлученко

Він почав співпрацювати із загарбниками після повномасштабного вторгнення Росії. До цього роками відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю.

“Дмитро Савлученко – ідейний русофіл. У 2014 р. виходив на проросійські мітинги у Херсоні. Після вторгнення Росії співпрацював з окупаційною адміністрацією”, – пише журналіст Іван Антипенко.

Савлученко був засновником громадської організації “Нова Русь”, входив до орбіти сил, наближених до Віктора Медведчука.

16 березня 2022 року брав участь у першому засіданні колаборантів у Херсоні на чолі з Кирилом Стремоусовим (тоді вони провели незаконне зібрання псевдооргану влади “Комитет спасения «За мир и порядок»”).

Кирило Стремоусов (у центрі) та Дмитро Савлученко (лівоуч від нього) на засіданні “комітету порятунку “За мир і порядок” у Херсоні

Соцмережі приписують знищення Савлученка українським партизанам чи спецслужбам.

Водночас є й інші припушення.

“Можливо, його ліквідували українські спецслужби, проте не можна виключати і варіант кримінальних суперечок. Нині на окупованих територіях йде божевільний поділ награбованого добра. Різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні “жовті перепустки”, аби “обилечивать” фермерів, мародерствують на захоплених підприємствах.
Тож “парад підривів”, який зараз походить від Мелітополя до Херсона – це далеко не завжди робота СБУ. Бандити та грабіжники зараз охоче зводять рахунки один з одним, оскільки всі ці вбивства та вибухи дуже зручно списувати на українські ДРГ”, – написав у телеграмі журналіст Денис Казанський.

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