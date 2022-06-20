У Херсоні окупанти замовили на набережній шашлик. Рух опору “пригостив” їх автоматною чергою

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У тимчасово окупованому місті Херсон кілька російських загарбників перебували в кафе. “Спеціальна сервісна група” руху опору ліквідувала двох росіян, ще один окупант – поранений.

Про це вранці в понеділок, 20 червня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик.

Враховуючи поведінку цих клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти “отримали два чеки по 200” та “один – 300”.

“Яскраві враження від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися у 200, – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття”, – додали в ОК “Південь”.

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