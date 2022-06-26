“Вас втягують у війну. У Кремлі вже все вирішили”: Зеленський звернувся до білорусів

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не долучатися до війни Росії проти України, хоча в Москві вже “все вирішили” і втягують білорусів до агресії навіть активніше, ніж у лютому-березні 2022 року.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського в неділю, 26 червня.
“…І окремо хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м’ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі”, – сказав президент України.
“Я знаю, що народ Білорусі підтримує Україну, вони підтримують нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас – усіх білорусів – російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами”, – наголосив Зеленський.
“Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. І я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі”, – резюмував глава держави, коментуючи авіаудари по Україні з території РБ та ймовірні домовленості Путіна та Лукашенка.
За словами Зеленського, Україна буде захищатися “від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї”.
“Я впевнений, ми вистоїмо й повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя”, – додав він.
Також президент України пригрозив росіянам, причетним до ракетних ударів.
“По-перше, всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен із вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, – ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б’ють по житлових будинках – це воєнні злочини. Суд – ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтесь ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі… Ніде”, – попередив Володимир Зеленський.
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